Padre diz que viu demônios cantando música de Rihanna no inferno em experiência de quase morte

Rihanna se tornou um dos assuntos mais comentados deste domingo (22), após um padre viralizar nas redes sociais dizendo que ouviu um dos maiores sucessos da cantora, "Umbrella", sendo cantada por demônios no inferno.

De acordo com o Uol, o padre Gerald Johnson, morador de Michigan, nos EUA, ele diz que sofreu um ataque cardíaco em 2016 e passou por uma experiência de quase morte, momento em que sua alma foi para o inferno.

Gerald disse que viu cenas inacreditáveis de pessoas sendo torturadas e escravizadas. Mas entre os relatos, o que chamou a atenção dos internautas foi ele ter dito que demônios cantavam músicas como forma de tortura, dentre elas o sucesso de Rihanna: "Houve outra coisa que eu experimentei, isso simplesmente me surpreendeu, eu ainda estou perplexo. Havia uma seção no inferno onde músicas que ouvimos na terra tocavam, mas, ao contrário de artistas cantando, demônios estavam cantando (...) Eu ouvi músicas como 'Don't Worry, Be Happy', 'Bust Your Windows' e 'Umbrella', e cada música é um tormento a você", afirmou.

O religioso completou dizendo que as músicas seriam um castigo "pelo fato de você não ter adorado a Deus por meio da música enquanto estava na Terra". O vídeo do padre conta com quase 4 milhões de visualizações no TikTok.