Mulher quase fica careca após colocar DIU

Uma mulher, de 35 anos, perdeu boa parte dos cabelos depois de aderir ao DIU como método contraceptivo. Ela passou a sofrer uma queda de cabelo severa, que levava tufos de seu cabelo.

De acordo com o site R7, a mulher percebeu que a saúde dos fios não estava bem após dar à luz sua filha. Ao procurar ajuda médica, ela foi diagnosticada com alopecia, doença que provoca queda de cabelo. No entanto, os médicos não sabiam o que estava causando a doença.

Durante mais de dez anos, a mulher teve que conviver com a queda de cabelo e aceitar sua aparência. Ela começou a compartilhar suas fotos nas redes sociais, onde também passou a publicar sua rotina para ajudar outras mulheres com o mesmo problema.