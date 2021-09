Mulher encontra urso dentro de seu carro e toma um susto; Confira o vídeo

She gave the bear the Lexus pic.twitter.com/KtjYixgkws

Após o susto da mulher, o urso se afasta do carro e volta para se certificar de que há comida comida na cesta caída no chão. Não se sabem data ou local do ocorrido. Assista o vídeo:

Ao perceber a presença do animal, a mulher deixa a cesta cair e sai correndo, enquanto o urso sai tranquilamente do veículo, sem aparentar nenhum medo.

Um vídeo gravado por câmeras de seguranças viralizou nas redes sociais após uma mulher tomou um susto enquanto voltava para seu carro após um piquenique. A mulher é surpreendida após tentar entrar em seu SUV da Lexus e encontrar um urso sentado no banco do motorista.

