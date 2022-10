Mulher é vista caminhando pelas ruas com o corpo de amiga em mala

Jemma matou Mee quando a amiga se recusou a dar 400 mil libras (cerca de R$ 2 milhões), para um projeto de sua casa. Ela decapitou a amiga e jogou seu corpo a mais de 400 quilômetros de distância em Salcombe, Devon. A cabeça foi encontrada a dez metros de distância e havia sido "cortada de forma limpa" do resto do corpo.

O crime ocorreu em junho do ano passado, mas só está sendo julgado nesta semana. Jemma, médica especialista em dissecação de corpos, é acusada de espancar Mee até a morte, decapitá-la e se livrar do corpo após uma briga por dinheiro.

