Mulher é infectada com DST incurável após homem colocar pênis em garrafa de água

Ainda de acordo com a vítima, o faxineiro continua trabalhando no prédio, mesmo após a administração ter sido notificada das alegações.

Uma mulher foi diagnosticado com uma doença sexualmente transmissível (DST) "incurável" após um faxineiro, de 50 anos, ter colocado o pênis em sua garrafa de água, enquanto limpava consultórios em um edifício médico no Texas (EUA).

