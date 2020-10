Mulher demônio confessa que pediu de Deus para inserir chifres

Carol Praddo, de 35 anos, conhecida como ‘mulher demônio' vem mudando o seu visual faz alguns anos e chegou a contar em uma entrevista a um site do sistema Globo que pediu a Deus para colocar chifres, uma das modificações que tem em seu corpo.

Moradora de Praia Grande, em São Paulo, a mulher tem 60% do corpo tatuado e começou com as pinturas no corpo quando era auxiliar no estúdio do marido, conhecido por ‘Diabão’, sendo esse o motivo para que ela ganhasse o apelido de mulher demônio.

Apesar de como é conhecida, Carol diz que é uma pessoa temente a Deus e que buscou orientação divina para fazer o procedimento do chifre.

"Conversei com meu marido e oramos para pedir ajuda para Deus. Já me questionei por medo em relação ao nosso Senhor. Entendemos que Ele não é assim e não julga por isso. É a modificação que eu me sinto mais entusiasmada, feliz e orgulhosa de ter feito", desabafou ao site.

Veja como ela está: