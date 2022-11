Mulher decide fazer faxina em casa e encontra cobras atrás de micro-ondas

Com as mãos, e sem a ajuda de equipamentos de proteção, um deles pega os dois animais e os coloca em um compartimento de pano e, depois, os devolve a um terreno com mato.

Ela relatou que percebeu uma movimentação estranha próxima ao eletrodoméstico e se deparou com os animais grudados atrás do micro-ondas.

Uma australiana levou um grande susto ao decidir fazer uma faxina em casa e descobrir que em um dos cômodos haviam duas cobras gigantes. O caso aconteceu em Queensland, no leste do país.

