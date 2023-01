Mulher contrata assassino de aluguel após colega de trabalho não aceitar “investidas”

As “investidas” duraram cerca de 2 anos e meio, quando a vítima se mudou para outra fábrica e a suspeita conseguiu o emprego no mesmo local e passou a difamá-lo, dizendo que o homem intimidava e assediava sexualmente mulheres e fazia comentários homofóbicos. "Ela estava determinada a arruinar a reputação dele", declarou o promotor.

De acordo com o Extra, a suspeita e a vítima eram casados com outras pessoas quando tiveram um breve flerte. Helen disse ao juiz do caso que houve carícias íntimas dentro de um carro. Porém a vítima teria se arrependido e se afastado da colega, que passou a assediá-lo.

