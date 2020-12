Mais de 15 pessoas morrem ao receberem visita de Papai Noel com Covid-19

A visita do Papai Noel a um asilo resultou na morte de 18 pessoas. O caso aconteceu em Mol, na Bélgica, no início de dezembro.

De acordo com o R7, o 'bom velhinho' não sabia que estava infectado com Covid-19. Ele chegou a contaminar cerca de 121 residentes e 36 funcionários. Cinco idosos morreram na véspera e no dia de Natal.

Imagens compartilhadas na redes mostram o Papai Noel e um assistente com máscaras, mas sem o distanciamento social recomendado em relação aos internos — alguns, sem proteção facial. Outro fator que teria colaborado para o contágio foi a falta de ventilação no local.