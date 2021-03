Lugares horripilantes do mundo que você deve conhecer

O Castelo de Himeji, que aparentemente é apenas um clássico castelo japonês, na verdade, é repleto de histórias sobre um folclore assustador. O poço do castelo é assombrado pelo fantasma da serva Okiku, acusada injustamente de roubo, e jogada dentro do poço.

A Ilha Bunce, localizada no continente africano, foi um dos principais locais de processamento de pessoas escravizadas que eram enviadas até as colônias. Mas que em 1840, foi abandonado. Hoje, o lugar é aberto para turismo, entretanto se você der de cara com fantasma de alguém que passou por lá, ninguém será responsável.

Em todo o lugar do mundo, há pelo menos um local onde algo inexplicável e macabro acontece, com frequência ou não. Stephen King e H.P. Lovecraft são dois autores que sempre contam histórias sobre esses fenômenos em seus livros.

