Idosa encontra cobra com veneno potente em casa após 'aviso' de cachorro

A polícia explicou que a cascavel tem um veneno potente, que atua no sistema nervoso, dificultando a respiração e locomoção de suas vítimas, no entanto, procura fugir rapidamente quando percebe a presença de pessoas ou outros animais.

Uma idosa de 75 anos se livrou do ataque de uma cobra após seu cachorro encontrar o réptil debaixo da cama da mulher. O caso aconteceu na terça-feira (6), em Campo Grande, no Mato Grosso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.