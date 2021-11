Homem perde metade de pênis por picada de cobra na África do Sul

Um holandês, de 47 anos, ficou sem uma parte do pênis depois de ter sido atacado por uma cobra-focinho bem nas suas genitais na África do Sul. O ataque do animal ocorreu quando o homem estava no banheiro e a cobra estava no vaso sanitário quando foi usado por ele.

O relato do caso é de um estudo de urologia citado pelo Daily Mail, que descreve o caso. Após o ataque, o homem teve que esperar três horas até que o helicóptero fosse enviado ao hospital mais próximo, a uma distância de mais de 350 quilômetros.

Durante o transporte de helicóptero, o holandês relatou que seus órgãos genitais estavam com "sensação de queimação", começaram a inchar e ficar roxos, sinal de necrose dos tecidos: parte do pênis e testículos "apodreceram". De acordo com os investigadores, este é o primeiro caso registrado de uma cobra-focinho atacando os órgãos genitais de alguém.

No hospital, o homem teve que amputar parte de seu pênis. Nove dias depois, quando voltou para a Holanda, ele foi submetido a outra operação para remover parte de seus órgãos genitais.

O médico então teve que usar enxertos de tecido retirados de suas pernas e virilha para reconstruir seus órgãos sexuais.

Após o incidente, o homem conseguiu restaurar todas as funções de seus órgãos sexuais e restaurou a sensibilidade de seus órgãos genitais.