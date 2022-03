Homem injeta cocaína no pênis e membro apodrece

Um homem procurou a emergência de um hospital se queixando de dor intensa no pênis e saco escrotal. Ele confessou ter injetado cocaína na veia dorsal do próprio pênis. Ele demorou três dias para procurar ajuda médica, quando o membro expeliu um corrimento com forte mau cheiro.

O caso foi relatados pelos médicos do hospital BronxCare Health System, em Nova York, de acordo com a revista American Journal of Case Reports. Exames mostraram que a pele do pênis estava morta e, ao redor do escroto, ela começava a apodrecer e descascar. O homem de 35 anos acabou confessando que ja havia injetado a droga diluída em água outras duas vezes, cerca de quinze dias antes da internação sem sofrer complicações.

Ele foi tratado com antibióticos durante cinco dias e precisou de curativos na região lesionada. De acordo com os médicos, ele se recusou a ir para reabilitação para tratar a dependência química e interropeu o acompanhamento hospitalar. Não foi possível constatar se ele se recuperou completamente.