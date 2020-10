Homem é flagrado pela esposa ao se casar com outra mulher; vídeo

Um homem casado, identificado como Abraham Muyunda, foi pego em flagrante por sua esposa e mãe de seus filhos no domingo (12), casando-se com outra mulher na Zâmbia. A cerimônia "inválida", dentro de uma igreja, foi registrada pelos convidados.

Muyunda, que trabalha para a Autoridade Tributária da Zâmbia, é casado com Caroline Mubita, com quem tem três filhos . Ele saiu de casa pela manhã e disse à mulher que tinha saído da cidade a serviço quando, na verdade, estava em uma igreja católica.

Caroline foi informada por vizinhos de que seu marido estava prestes a se casar com outra mulher. Ela correu até a igreja com seus filhos, onde interrompeu a cerimônia. Muyunda parecia envergonhado, olhando para baixo, enquanto sua legítima esposa brigava com ele .

A noiva sabia que Muyunda já era casado. Segundo o site local Zambia Watchdog, ela patrocinou todo o casamento .