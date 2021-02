Galo que era explorado em rinha mata o próprio dono

De acordo com a BBC, o galo estava sendo preparado para a briga quando tentou escapar. O dono tentou pegá-lo, mas acabou sendo atingido na virilha pela faca que havia prendido na perna do animal. Ele morreu a caminho do hospital.

Um galo usado em um rinha no sul da Índia matou o próprio dono. O animal tinha uma faca presa ao corpo para participar da prática, que é ilegal no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.