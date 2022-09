Cientistas criam baratas ciborgues para atuarem em áreas de desastres

Para isso, foi desenvolvida uma película flexível de células solares, que pode ser instalada no abdômen do inseto; ela permitirá que a barata se mova livremente, enquanto a célula fotovoltaica gera energia suficiente para o processamento e envio dos sinais direcionais para órgãos sensoriais da parte de trás do inseto.

