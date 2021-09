Casal usa atentado de 11 de Setembro como tema de casamento e gera revolta

Uma foto de um convite de casamento com tema de 11 de setembro e uma ilustração das Torres Gêmeas foram compartilhadas na rede social Reddit. Além de citar diretamente o atentado ao World Trade Center há 20 anos, o casal também decidiu incluir as palavras "salve esta data" e "não se esqueça" no convite.

Indignadas, muitas pessoas ficaram incrédulas com esta foto. Segundo uma publicação do jornal Mirror, muitas pessoas pensam que se casar em 11 de setembro não é cruel, mas sim um casamento com o tema do ataque.

Outros usuários da rede social descreveram o convite como "nojento" e de "mau gosto". Nesse atentado, 2.996 pessoas morreram, deixando uma marca nos Estados Unidos e no mundo.