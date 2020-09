Após tirar orelhas, homem remove parte do nariz para parecer com alienígena

Anthony Loffredo, de 32 anos, passou por uma cirurgia para remover parte do nariz. O francês é adepto da modificação corporal e protagonista do projeto chamado The Black Alien Project e tenta ficar parecido com um alienígena.

Nos últimos anos, Loffredo cobriu o corpo de tatuagens, removeu as orelhas, realizou implantes subcutâneos, tatuou os globos oculares e também bifurcou a língua.

Confira o resultado:

Anthony Loffredo - Foto: Reprodução / Instagram