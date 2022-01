Ao fazer trilha, homem é surpreendido e perseguido por leão da montanha; vídeo

No último sábado (8), um homem foi perseguido por leões da montanha enquanto caminhava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele estava filmando a viagem quando se surpreendeu com o felino. Em imagens postadas nas redes sociais, o homem gravava o cenário do local, quando gritou e começou a correr ao perceber a presença do animal. Ele então apontou a câmera para trás e pegou o animal veloz. Assista: No entanto, sua reação seguinte mostrou experiência em lidar com animais selvagens. O homem parou e fez um som parecido com um rugido, o que fez o leão se esconder nos arbustos, aparentemente não o incomodar mais. A aparição do famoso "leão da montanha" é comum neste local. Em um comunicado à NBC Los Angeles, o Departamento de Peixes e Vida Selvagem informou os aventureiros em potencial, após duas aparições do animal em locais próximos.

