Marciele cita Isabelle Nogueira e explica "distância" no BBB26

Por Portal Do Holanda

22/02/2026 17h57 — em
BBB


Foto: Reprodução

Maxiane quis saber de Marciele se Isabelle Nogueira, participante do BBB 24, ainda mora em Manaus, mas a resposta revelou que a relação entre as duas continua distante: elas não se seguem nas redes sociais devido à competição no reality. “Acho que sim, amiga. Eu não sei te dizer com certeza […] Eu já te falei que a gente não se segue? A gente não se segue nas redes sociais. Porque meio que, pra mim, não vou seguir alguém que eu quero ganhar dela no festival. E eu acho que também não compensa ela me seguir, porque a gente está disputando, entendeu? Não dá pra fingir lá”, explicou Marciele.

Apesar da competição, Marciele contou que apoiou Isabelle enquanto ela estava no programa. “Mas eu apoiei ela quando estava aqui, eu fazia mutirão. Postava collab”, disse. Maxiane reagiu: “Mas nem depois, amiga?”, ao que Marciele respondeu que só seguirá a colega de reality depois que uma das duas sair do “item”.

Sobre a interação após o término do programa, Marciele contou que Isabelle demonstrou gratidão, mas não manteve contato direto. “Quando ela sair do item, aí eu sigo. Ou então quando eu sair do item… Mas ela agradeceu. Conversar, de conversar não, né? De conversar não, mas ela agradeceu. Ela agradeceu todo mundo que ajudou”, afirmou.

