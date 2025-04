Vice-campeã do BBB15, Amanda Djehdian desabafa após perder bebê

A vice-campeã do BBB15, Amanda Djehdian, desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (15) após perder o bebê que esperava com o marido, Mateus Hoffman.

"Há algumas semanas vivemos a dor mais profunda de todas: perdemos nosso bebê. Ainda dói, e talvez sempre vá doer… Mas hoje, com o coração mais calmo, consigo dividir um pedacinho da nossa história", escreveu ela no início do relato.

"Mesmo com tudo, acreditávamos que ia dar certo. E por um tempo, deu. Até o dia em que fomos à consulta e ouvimos o silêncio. Um silêncio que rasgou nossa alma. Senti culpa, mesmo sem ter, a dor me levava para uma escuridão que não queria sair, e veio a negação. Esperei, rezei, pedi um milagre. Mas ele não veio. E a dor física chegou, uma dor alucinante, junto com a certeza mais difícil de aceitar: nosso bebê se foi. Deixei você partir no seu tempo, e nesse tempo também tive que deixar você ir...", disse Amanda.