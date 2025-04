Delma reencontra Vinícius e filha dispara: "Tá mais feliz com Vini"

Ai, gente... fofo demais o Vinicius encontrando com a Dona Delma. E ela logo já perguntou sobre a Aline, e o Vini disse que ela tá brilhando pelo Brasil. Delminha maravilhosa!



ELES SÃO UMA FAMÍLIA!#BBB25 pic.twitter.com/aXvyLhb6oO — thiago (@httpsrealitys) April 16, 2025

Após ser eliminação do BBB25, Joselma reencontrou a filha Letícia e com o ex-colega de confinamento, Vinícius, que deixou o programa dois dias antes.

O momento foi registrado por Vinícius em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Ao abraçar a filha, Delma se emocionou: “Meu Deus do céu, que saudade da minha filha”, exclamou. Em clima descontraído, ao ver Vinícius, ela reagiu com um grito animado, e Letícia brincou: “Ela tá mais feliz com o Vini”.

Vinícius também publicou fotos ao lado de Delma, acompanhadas de uma mensagem carinhosa. "Tá difícil colocar em palavras o que eu tô sentindo com a sua saída hoje. A senhora não foi só uma companheira de jogo, foi minha mãe lá dentro", escreveu ele.

Na mensagem, ele relembrou os momentos de apoio que recebeu da colega e destacou a importância do vínculo criado no reality. “A senhora me protegeu quando eu mais precisei, me ouviu quando o coração apertava e me deu força pra seguir mesmo nos dias mais difíceis. [...] Sei que a senhora é passarinho e chegou a sua hora de voar. E será um voo lindo, como o seu coração. Eu te amo, Dona Delma”, finalizou.