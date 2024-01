Davi e Vinicius batem boca no BBB; vídeo

Davi e Vinicius bateram boca após o atleta dizer durante o Sincerão que o motorista de aplicativo deveria estar no paredão.

"Deixa eu falar uma parada bem sincera na sua cara. Eu nunca vi uma parada como essa como vejo hoje. Conviver com pessoas é realmente difícil. Quando eu sentei com você e com todo mundo do Camarote, eu falei para você e todo mundo que não me recordava de ter falado aquilo que falei que o Camarote não merecia ganhar o Big Brother. Acho que todo mundo está aqui como jogador", disse Davi.

O motorista de aplicativo disse também que estava brincando normalmente com Vinicius, mas mesmo assim o brother afirmou que ele devia estar no Paredão.

"Por essa fala, sim", afirmou Vinicius.

"Irmão, ontem eu cheguei para conversar com você, antes de acontecer tudo, e hoje você me abraçou, brinquei com você, e estava tudo bem. E você queria que estivesse no Paredão no seu lugar. Eu enxergo isso como uma grande falsidade", declarou Davi.

"Você não é um cara verdadeiro. Você é uma cobra. Você é uma pessoa que não dá para se confiar", afirmou Davi.