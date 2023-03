Vídeo: Sarah é consolada por Aline após treta com Fred: 'Não sou maldosa'

Após discutir com Fred Desimpedidos em meio à treta generalizada na sala do BBB 23 (Globo), Sarah Aline não segurou a emoção: a sister chorou no Quarto Fundo do Mar e foi consolada por Aline Wirley.

Nossa eu tô me sentindo um lixo assistindo isso aqui e nem fui eu que fiz nada pra Sarah Aline #bbb23 pic.twitter.com/pq5jktuWWg — BBBabi (@babi) March 7, 2023

No Quarto Fundo do Mar, Sarah chorou no colo de Aline e disse que "foi fácil para Fred a ferir".

Sarah: "É muito fácil me ferir e falar que eu não sou uma pessoa bondosa. Só poque eu estava com raiva, chateada, triste. Porque não sou uma pessoa maldosa" Aline: "Não, você não é! Eu sei dos seus medos. São os mesmos que os meus" Sarah: "A primeira vez que eu reagi com indignação, porque ele [Fred] me colocou no Paredão, ele disse que eu era maldosa. Mas as amigas dele ficam o dia inteiro mandando todo mundo tomar no c*".