Vídeo: Cezar diz que Larissa está com Fred por interesse: 'bonito ele não é'

Cezar Black criticou as atitudes de Fred Desimpedidos e chamou o brother de feio e afirmou que Larissa só está junto com ele por interesse.

Cezar sobre Larissa: "Tá com o cara (Fred) hoje, porque o cara é famosinho, porque bonito não é, é porque é famosinho" #BBB23

pic.twitter.com/z0YdQzMn7O — Dantas (@Dantinhas) March 7, 2023

Key começou o assunto ao falar mal de Desimpedidos no quarto Fundo do Mar. "Falaram que sou arrogante, ignorante, que eu me acho. Tudo porque não fico pagando pau pra ele [Fred]".

Domitila complementou a 'fala' da aliada. "Porque você não é fã de YouTuber".

Em seguida, Cezar falou do relacionamento de Larissa com Fred. "Ela [Larissa] tá com o cara porque ele é famosinho".

Key concordou com o enfermeiro e Domitila afirmou que Fred "é milionário". Foi então que Cezar chamou o rival de feio. "Bonito ele [Fred] não é... Ele é famosinho. Porque bonito ele realmente não é".