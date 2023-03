Marvvila diz que está sendo tratada como 'monstra' após desperdiçar voto

"Eu tenho dificuldade de entender. Estou tentando entender essa esperteza e traição. Eu me traí. A minha amiga [Sarah] já estava no Paredão. Eu cheguei naquele quarto e a Larissa falou que não votaria em mim", se defendeu a cantora.

Marvvila foi acusada de ser traíra pelos brothers do quarto Fundo do Mar após a sister desperdiçar voto na formação do paredão, deste domingo (05), no BBB23.

