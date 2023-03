Guimê critica amizade de Ricardo com Cezar

Guimê reagiu ao observar Alface, seu então aliado, conversando com Black. "Ele tá conversando com o Black, eles estão conectados pra caraca. Não faz nenhum sentido pra mim".

Bruna Griphao concordou com o cantor: "Ele virou aliado deles. É disso que eu tô falando. Eu não falo mais com ele".

Guimê conversou com Bruna, na madrugada desta terça-feira (07), e criticou a amizade repentina de Ricardo Alface com Cezar Black.

