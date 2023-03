Alface e Guimê 'racham' aliança após jogo da discórdia

O funkeiro disse ao brother que um pode atrapalhar o jogo do outro por agirem de maneiras diferentes. "Vou ser muito claro com você e direto. Você, às vezes, vai ser um mano que vai agir de uma forma, eu sou uma pessoa que ajo de outra. Mas, para quem vê só recorte das paradas, às vezes, vai achar que o meu jeito de agir é o seu, e o seu jeito de agir é o meu.".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.