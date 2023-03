Sarah e Alface trocam carícias debaixo do edredom; vídeo

Na madrugada deste sábado (11), Srah Aline e Ricardo protagonizaram cenas quentes debaixo do edredom no quarto Fundo do Mar. Os dois trocaram carícias ao se deitarem juntos e, após alguns minutos, movimentaram os lençóis.

Eita o Alface e a Sarah #BBB23 pic.twitter.com/Um4JAuGfml — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 11, 2023

O casal que se formou na festa do líder Fred chegou a sair do edredom, mas logo voltou a se beijar. Mais cedo, Alface recusou dormir no quarto do líder com Guimê e revelou que dormiria com a sister.