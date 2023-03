Sapato bate boca com Alface: 'Grosseiro e desnecessário'

No Quarto do Líder do BBB 23 (Globo), Ricardo Alface e Cara de Sapato tiveram uma rápida discussão. O lutador afirmou que o biomédico foi "grosso e desnecessário" ao citar ao vivo que não queria ceder a liderança para Sapato — caso Guimê e ele não chegassem a um acordo, a decisão da liderança passaria para a dupla que ficou em segundo lugar na prova.

Sapato: "Continua você fazendo o que tá fazendo, você vai se complicar sozinho". Ricardo argumentou que não fez na maldade e que Sapato entendeu errado. Os dois emendaram uma discussão, onde Ricardo argumentou que apenas falou o que Guimê já tinha comentado, sobre Sapato ter sido "liso" durante a Prova do Líder. Sapato ainda questionou o fato de Ricardo não ter citado o nome da Amanda ao falar sobre não querer ceder a liderança. Ricardo: "Eu só falei 'liso' porque foi uma situação de jogo, que você pegou as caixas e estava escondendo. E quando eu perguntei pro Tadeu: 'Então quer dizer que se eu e o Guimê não decidir, vai pro Sapato?', do tipo Sapato e Amanda".