Ricardo diz para Guimê que funkeiro estava flopado; vídeo

O biomédico continuou. "Você estava um pouco fora da cena, você não estava no topo como você estava um tempão atrás. E eu sei que essa festa vai fazer suas músicas que você deixou lá fora vingar aqui. Que é de coração mesmo. Mano, eu sou feliz por você. Quando você canta suas músicas que você fez lá fora, eu fico pedindo pra você cantar é porque eu vejo que você fica feliz, mano. Essa festa vai mudar mais sua vida do que a minha. Eu tô aqui pelo corre mesmo".

"Mano, eu vou te falar a real mesmo, sinceridade. Acho que essa Festa do Líder pra você muda mais sua vida lá fora, de coração. Por que eu já não via seu nome na mídia há muito tempo, irmão. Eu tô ligado que você tá ligado que era isso", desabafou Alface.

