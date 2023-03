Guimê revela voto em brother para o paredão

O funkeiro apontou que irá procurar o enfermeiro para conversar um pouco depois. Guimê: "Umas 2 e 3 horinhas depois eu vou chamar ele pra trocar uma ideia e vou falar pra ele: 'Fiquei sim com raiva dos bagulhos, fiquei sim com as paradas, mas isso aqui é jogo. Não quero guardar isso pra mim e está tudo certo. Não gosto de ver uma pessoa daquele jeito". Vencedor da prova ao lado do funkeiro, Ricardo não tentou argumentar e declarou que não tentaria convence-lo do contrário.

Nono Líder do BBB 23, MC Guimê já tem sua indicação ao Paredão que será formado no domingo: Cezar Black. Ele contou o voto a Ricardo. Guimê: "Não tem pra onde correr. Vou falar um bagulho entre eu e você. Eu tî decidido que vou votar nele. Qualquer fita, a gente meio que vai tendo uma troca superficial, não precisa ser algo pá. Até pra você respeitar o meu e eu respeitar o seu. Quando tiver esse voto nele, você vai ver o que vou fazer".

