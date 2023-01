Na mira do paredão, Cristian tenta combinar votos com colegas no BBB23

Fogo no parquinho! No Quarto Fundo do Mar, brothers já começam a pensar nos votos para o Paredão. Cristian e Marvvila comentam preocupados sobre terem sido escolhidos como uma das duplas de “menos sintonia” com outros participantes no Jogo da Discórdia desta terça-feira (17), enquanto Cezar e Domitila Barros refletem sobre o número de votos que podem arrecadar com os colegas de quarto.

Já na mira de alguns brothers, Cristian diz se sentir abalado com o resultado das primeiras dinâmicas. O empresário comenta: “Pensa pra nós, sabe. A gente faz uma prova e perde, aí a gente já não faz a segunda prova. E aí a gente fica nos dois menos queridos da casa, sacou?”

Cezar segue a conversa e afirma pensar em aproveitar a quantidade numérica de participantes no Quarto Fundo do Mar para unir votos: “A gente vai ter que partir do princípio agora de que um voto vai ser diferencial. Quem tiver dois, três votos, vai para o Paredão. Então tem que começar a juntar com os aliados realmente e começar a focar”.

No fim do papo, Cristian pede para os colegas de quarto: “Vamos combinar esse primeiro voto para pelo menos a gente não ir para o paredão”.