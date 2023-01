Key fala sobre acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi: 'ele estava comigo'

A jogadora de vôlei, Key Alves, contou durante uma conversa com Fred e Ricardo que esteve com o ex-BBB Rodrigo Mussi, horas antes do acidente do empresário. Mussi ficou internado na UTI após sofrer um acidente de carro em março do ano passado.

key contando que foi uma das responsáveis pelo acidente do rodrigo mussi meu deus como ela só gera tragédia e ruindade em seu entorno #BBB23 pic.twitter.com/lZdXWhTQhg — mouth gypsy mello da silva goth (@mouthzzi) January 18, 2023

"Uma das histórias mais pesadas que eu vivi. Ele saiu do Morumbi e me deixou na minha casa. A gente se conheceu, ficou e tal. Ele foi embora depois, com um motorista de aplicativo. O cara dormiu e bateu", disse a jogadora de vôlei.

"Acordei no outro dia e não tinha mensagem dele dizendo que chegou em casa. Eu pedi para ele avisar. Pensei que ele não queria mais falar comigo. Foi minha irmã que me contou o que aconteceu", revelou a jogadora.