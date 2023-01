No BBB23, Key Alves detona Bruna Griphao e Larissa: 'não sabem nem o alfabeto'

As inimizades já estão começando! Key Alves garantiu que Bruna Griphao e Larissa estão em sua mira para o Paredão.

Em conversa com Gustavo e Fred Nicácio, a jogadora de vôlei afirmou que ainda não conseguiu conversar com as duas meninas e que ambas a incomodam.

a key alves falando que a larissa e a bruna griphao incomodam ela, falando que elas nem sabem o alfabeto e que elas só sabem dançar música de tiktok #BBB23 pic.twitter.com/tqfMH6DPIS — matheus (@whomath) January 18, 2023

“As meninas me incomodam, eu não consigo nem conversar com elas. As meninas não sabem nem o alfabeto pra conversar, na prova (ficaram) dançando TikTok, e vem tirar onda com a gente? Me respeita!”, iniciou.

Key relembrou o comportamento da atriz quando a dupla foi eliminada da prova de resistência. “E eu fiquei put*! Falei com ele (Gustavo): ‘Cara, se quiser a gente vai nelas”, completou.