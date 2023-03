Marvvila explica voto em Cezar: 'Era uma dívida'

"Era uma dívida que eu tinha comigo. Nem que fosse só essa semana, era uma dívida que eu tinha pra mim, depois que eu não consegui retribuir as coisas que ele fez", disse ela durante uma conversa com Sarah.

Marvvila explicou porque votou em Cezar Black na formação do paredão, neste domingo (19), no BBB 23.

