Ilustradora do BBB23, Rafaella Tuma, é acusada de racismo por comparar negro com bandido; vídeo

Tuma publicou nos stories um diálogo com uma amiga que está sofrendo por um rapaz, e na foto, aparece um homem negro. A outra amiga, então, pergunta qual a razão do sofrimento. “Ele te roubou?”.

A ilustradora do BBB23 Rafaella Tuma, conhecido pelo meme “Eu sou o cordeirinho”, foi acusada de racismo após comparar homem negro com bandido.

