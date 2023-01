Key Alves revela que não gosta de Bruna Griphao: 'É um cocô'

A jogadora de vôlei perguntou por que o fazendeiro achou Larissa mais legal do que Griphao. "Ela [Larissa] é muito mais massa sozinha. Você já conversou com ela sozinha?", disse o brother.

Key Alves e Gustavo conversaram sobre a dupla Bruna Griphao e Larissa com quem tiveram um pequeno atrito durante a prova da imunidade realizada na segunda-feira (16), na estreia do BBB23.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.