Gustavo defende Bruna Griphao e Key dispara: 'você é muito burro'

Gustavo segue: "É o que eu falei, só se eu for muito burro" e Key finaliza dizendo que "Na minha visão, você é muito burro, por você acreditar nela. Porque eu não consigo acreditar nela, me desculpa".

Key contou que ela e Gustavo são alvo de Gabriel, que beijou Bruna na festa. “A garota não para do nosso lado, não dá bom dia. Aí você quer confiar no que ela fala na festa para você? Se ela quer falar tanto, ela senta com você e comigo. Por que ela não veio falar comigo até agora?"

Gustavo conversou com Bruna Griphao, nesta quinta-feira (19), durante a primeira festa do BBB23, mas parece que sua parceira, Key Alves, não gostou muito da aproximação entre os brothers.

