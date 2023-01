Após beijar Fred, Gabriel Santana dá em cima de Paula, mas leva fora

Gabriel: "Paula, quantas vezes mais eu tenho que chegar em você?" Paula: "Não tem, não. Sério, segura a onda aí, Gab" Gabriel: "Estou sendo insistente?" Paula: "Não, você está sendo você. E eu sendo eu. Eu tenho que segurar a onda, porque tenho um jogo. E me conheço" Minutos depois, Paula conversou sobre o interesse em Gabriel com Bruna Griphao. Bruna: "E o que você quer?" Paula: "Não posso. Promessas não podem ser quebradas".

Após a ficada com Fred Nicácio na primeira festa do BBB 23 (Globo), Gabriel Santana foi atrás de Paula para tentar uma nova troca de beijos. Apesar do interesse no ator, a biomédica resistiu à tentação e disse estar focada no jogo.

