Gabriel chama atenção de Bruna durante prova do líder: 'que espertinha'

"Tinha nada, tinha dois ali", respondeu a atriz. Em seguida, a sister voltou a olhar as caixas próximas do funkeiro. "Você mexeu o negócio de lugar. Você tem dois dessa lindeza aí. Tá easy", disse ela.

Gabriel Santana chamou a atenção de Bruna durante a prova do líder do BBB23.

