Terceira dupla, Marvvila e Gabriel são eliminados após 5h de prova do líder

Marvvila e Gabriel Santana são a terceira dupla a deixar o Prova do Líder de Resistência do BBB 23. Os dois estouram o tempo e são eliminados. Eles sorteiam uma das consequências e descobrem que não poderão comprar o Poder Curinga nesta semana.

A disputa segue entre duas duplas, e vence quem permanecer no Provódromo por mais tempo cumprindo com as regras da competição.

No telão, aparecem um produto e um número. Uma das duplas deve encontrar a caixa com o número correspondente e passá-la pela grade para o parceiro, que está do outro lado. O segundo, então, deve colocar a caixa no local indicado e apertar o botão antes do cronômetro zerar para completar a rodada.