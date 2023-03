Fred diz não ter medo de enfrentar Ricardo e Cezar no paredão; vídeo

Fred: "Por exemplo, esse negócio de duas torcidas. Se vier o Black e o Alface, que agora tão carne e unha, eu não tenho medo desse Paredão" MC Guimê, que estava presente no papo, concordou com o jornalista e disse que seria impossível prever o resultado dessa berlinda. Guimê: "Não daria pra entender a leitura que o Brasil teria. Porque os dois [Cezar e Ricardo] eram adversários, e agora tudo mudou".

Em conversa com seus aliados do Quarto Deserto do BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos disse que não tem medo de enfrentar um Paredão com Ricardo Alface e Cezar Black — seus dois rivais na casa. Fred: "Eu não vou me oferecer para ir ao Paredão, como o Alface fez. Mas dependendo da configuração, tudo pode acontecer".

