Vídeo: Ricardo revela decepção com Guimê: 'Preferiu o lado do Fred'

Ricardo Alface conversou com Sarah Aline sobre a relação dele com MC Guimê no BBB23. Ele revelou que está decepcionado com brother porque o funkeiro escolheu o lado de Fred Desimpedidos na treta dos dois.

Alface desabafando sobre a decepção com o Guimê por ter se afastado dele pra ficar ao lado do Boco Roso. #BBB23



"Mais cedo, eu já tinha falado para ele: 'Eu entendo o que você tá falando pra mim, mas você ainda prefere ficar do lado do Fred. Do cara que disse que votaria na Amanda, que era fiel ao grupo, que falou coisas absurdas pra mim'', disse Alface.

O biomédico falou para sister que Guimê tenta colocar panos quentes na briga deles. "Ele disse que era coisa da minha cabeça", afirmou.

Ricardo completou. "Quando eu saí do quarto [Deserto], ele ficou calado. Mas eu disse que não merecia isso. Não mereço ficar do lado de pessoas que desconfiam de mim só pra somar voto".