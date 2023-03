Larissa leva 'fecho' de Domitila após paredão e reage: 'Arrogante'

"As pessoas que já foram perseguidas nesse programa não sabiam que estavam sendo perseguidas. Sabiam que as pessoas não gostavam delas, mas não ficavam se explanando, se vitimizando", finalizou.

Larissa levou um 'fecho' de Domitila ao parabenizar a sister por ter voltado do paredão do BBB23.

