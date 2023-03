Gabriel Santana comemora número de pretos no BBB23

O ator Gabriel Santana comemorou o número de brothers pretos no BBB23.

"Pela primeira vez na história do BBB, hoje a casa é majoritariamente preta do que branca. Isso é muito legal", disse ele durante uma conversa com Domitila, Marvvila, Sarah Aline e Ricardo Alface.

Domitila reagiu à observação do aliado. "Que loucura, né?"

Ricardo também comemou. "Muito massa, velho!"

Gabriel fez a contagem de brancos e pretos no reality. "Em 23 edições, no meio do programa, isso foi possível. Temos sete pretos [Gabriel, Domitila, Sarah, Marvvila, Cezar, Ricardo e Aline] e seis pessoas brancas [Amanda, Cara de Sapato, Bruna, Fred, Larissa e MC Guimê]".