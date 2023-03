Cezar Black quer combinar com grupo para confrontar Alface e Fred crava: 'tem que ser com ele'

Depois de ter revelado um possível jogo duplo de Ricardo Alface para Domitila e Fred Nicácio, Cézar Black disse que quer conversar com todos do quarto fundo do mar e só depois chamar Ricardo para ouvir a resposta dele.

Fred Nicácio se mostrou contra a ideia do enfermeiro: "Isso de conversarmos nós seis, não existe. Não existe como se encontrar nós seis sem ele [Ricardo]. Vai conversar nós seis com quem? Isso não acontece. Se for pra conversar, tem que ser com ele dentro. Junta e fala."

Domitila ficou irritada ao saber por Black que Alface colocou seu nome para voto no quarto Deserto, isso depois de ter recebido elogios do biomédico que iria dar a imunidade para ela, caso o Anjo não tivesse sido autoimune. Com isso, a miss pretende confrontar o colega e pelo jeito, todo o Oceano pode fazer isso depois do paredão de hoje.