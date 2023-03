Enquete acirrada do BBB23 indica que eliminação pode ter reviravolta

Confira alguns resultados parciais das enquetes. Vale lembrar que a votação válida só acontece no site do Gshow, e as enquetes são meramente pesquisas que indicam as intenções de voto do público.

Enquetes do BBB23 ficaram mais acirradas entre Aline, Bruna e Gabriel. Os resultados parciais na noite desta terça-feira de eliminação estão diferentes do dia anterior, quando Bruna Griphao era a mais rejeitada pelo público.

