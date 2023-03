Cezar repassa informação sobre Ricardo Alface para Domitila e Fred: 'jogo duplo'

Depois de uma briga daquelas com Ricardo Alface na noite de ontem após o Jogo da Discórdia, Cezar Black conversou com Fred Nicácio e Domitila, apontando que o brother pode estar fazendo jogo duplo com os dois quartos.

O enfermeiro repassou o que Larissa, Aline e Bruna, que são do Deserto, contaram sobre a interação que tiveram com o biomédico que se mudou para o quarto Fundo do Mar após uma briga com Fred Desimpedidos.

“Pelo o que elas falaram foi mais ou menos de 'Não bote a Domitila agora não, espera um pouquinho. Se vocês esperar mais três dias seja melhor pra vocês'. Aí elas começaram a concordar e uma delas perguntou, a Larissa, salvo engano 'E se você ganhar o líder, botaria a Domitila?' e ele disse 'Talvez. Talvez eu bote ela, mas não bota ela agora não, acho bom dar um tempo'."

Ele continuou: "Ele faz um jogo duplo. Diz que tá com a gente e lá no quarto fala que não tá com a gente pra botar no nosso. Por isso eu falei do kamikaze, uma hora ele dá um tiro no próprio pé que foi o que ele fez ontem."

Domitila não gostou da história já que Alface fez um discurso a elogiando ao decidir para quem daria o Anjo - que acabou sendo autoimune - e agora quer questioná-lo sobre isso.