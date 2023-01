Bruno diz estar aliviado com 'eliminação' de Nicácio e Marília

Sem saber que Fred Nicácio e Marília estão no Quarto Secreto após o paredão, Bruno disse que ficou aliviado com a "eliminação" da dupla do BBB23.

"Ninguém quer sair daqui, mas assim, fico aliviado porque não era paranoia da minha cabeça. Eu acertei", disse o brother.

Em seguida, Paula concordou com o colega de confinamento: "Eu fico aliviada porque é uma adversária que se pegasse o Líder me colocaria no paredão. E isso pra mim me acalmou demais, porque eu seria opção de voto dela".

"Eu nunca erro, lá fora da casa. Eu, quando minha intuição fala, meu filho, eu não erro não. E se meu santo não bater, não tem ninguém que faça mudar. Eu nunca erro na vida, eu vejo além", declarou Bruno sobre a relação com a dupla eliminada.